झारखंड के 7 IAS अधिकारियों को जल्द मिलेगा सचिव रैंक, कार्मिक विभाग केंद्र को भेजेगा रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के सात आईएएस अधिकारियों को सचिव रैंक में प्रोन्नति देने की तैयारी पूर्ण हो गई है। कार्मिक विभाग इससे संबंधित रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय कार्मिक विभाग को भेजने जा रहा है।

यह नियमित प्रोन्नति है। जानकारी के अनुसार, जिन अधिकारियों को प्रोन्नति मिलने जा रही है उनमें रांची के पूर्व उपायुक्त और खान निदेशक राहुल सिन्ह्रा शामिल हैं।

वहीं, रांची के पूर्व उपायुक्त और वर्तमान में विश्व बैंक में पदस्थापित राय महिमापत रे, राजस्व सचिव चंद्रशेखर, स्वास्थ्य विभाग में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, विशेष सचिव ए. दोड्डे भी शामिल हैं।

इस लिस्ट में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी. और रिम्स में अपर निदेशक बाघमारे प्रसाद कृष्णा के भी नाम शामिल हैं। सभी अधिकारियों को प्रोन्नति का लाभ जनवरी माह से मिलेगा।

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