झारखंड के 5 हजार सरकारी स्कूलों में होगा सोशल ऑडिट, ग्रामीण विकास विभाग की टीम करेगी जांच

राज्य ब्यूरो, रांची। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के पांच हजार सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इसे लेकर सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है।

इसके तहत, विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास विभाग की सोशल आडिट यूनिट द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक चिन्हित विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के सहयोग से चार सदस्यीय सोशल आडिट फैसिलिटेशन टीम (एसएएफटी) गठित की जाएगी। निजी संस्था से जुड़े व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाएगा इसमें एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या सैन्य कर्मी, एनआरएलएम ग्राम संगठन/स्वयं सहायता समूह की एक महिला प्रतिनिधि, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजारे वर्ग के अभिभावक तथा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक समाज के एक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।