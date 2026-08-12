SIR Jharkhand: 24 अगस्त से विसंगतियां सुधरेगी, 3 अक्टूबर तक निपटेंगे दावे-आपत्तियां; 311 अतिरिक्त एईआरओ नियुक्त
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के लिए 311 अतिरिक्त एईआरओ नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी दा ...और पढ़ें
HighLights
311 अतिरिक्त एईआरओ नियुक्त, मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी।
दावा-आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर तक, सुनवाई 24 अगस्त से।
पारदर्शी, समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु आयोग का महत्वपूर्ण कदम।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के दावा एवं आपत्ति चरण में नोटिस, सुनवाई तथा संबंधित मामलों का निपटारा तीन अक्टूबर तक होगा।
इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के लिए भेजा गया था, जिसपर स्वीकृति मिल गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति से दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदनों, नो-मैप मतदाताओं, तार्किक विसंगतियों तथा अन्य संबंधित मामलों में नोटिस निर्गत करने, सुनवाई करने, दस्तावेज का सत्यापन करने और मामलों के पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन में सुविधा एवं तेजी लाई जा सकेगी।
मतदाता सूची में विसंगतियों, नो-मैप एवं अन्य त्रुटियों को सुधारने के लिए 24 अगस्त से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये नियुक्तियां एसआइआर की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उक्त अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एसआइआर के क्रम में अपने संबंधित मतदान केंद्र के एक परिवार के मतदाताओं का एक साथ एक मतदान केंद्र पर रखना, घर घर होम टू रोल, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छुटे नहीं एवं एक भी विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नहीं जुड़े, इसपर कार्य करेंगे।