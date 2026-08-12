SIR Jharkhand: 24 अगस्त से विसंगतियां सुधरेगी, 3 अक्टूबर तक निपटेंगे दावे-आपत्तियां; 311 अतिरिक्त एईआरओ नियुक्त

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के दावा एवं आपत्ति चरण में नोटिस, सुनवाई तथा संबंधित मामलों का निपटारा तीन अक्टूबर तक होगा।

इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के लिए भेजा गया था, जिसपर स्वीकृति मिल गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति से दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदनों, नो-मैप मतदाताओं, तार्किक विसंगतियों तथा अन्य संबंधित मामलों में नोटिस निर्गत करने, सुनवाई करने, दस्तावेज का सत्यापन करने और मामलों के पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन में सुविधा एवं तेजी लाई जा सकेगी।