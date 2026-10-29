रांची में शुरू हुआ IAS अधिकारियों की पत्नियों का दीपावली मेला, 3 नवंबर तक चलेगा उत्सव

राज्य ब्यूरो, रांची। आईएएस अधिकारियों की पत्नियों के संगठन झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (जेसोवा) का सालाना दीपावली मेला गुरूवार को मोरहाबादी में शुरू हुआ।

मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने फीता काट कर इसका उदघाटन किया। जेसोवा अध्यक्ष प्रीति कुमारी समेत संगठन की प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया।

प्रीति कुमारी मुख्य सचिव की अर्धांगिनी हैं। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि दीपावली मेला से जो आय होती है, उससे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद की जाती है।

मोरहाबादी मैदान में झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइब्स एसोसिएशन द्वारा दीपावली मेला लगे स्टाल। (जागरण)

उदघाटन समारोह में घोषणा की गई कि दीपावली मेला का समापन दो की जगह तीन नवंबर को होगा। बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है।

उद्घाटन समारोह में चाईबासा, देवघर और दुमका के पुस्तकालयों के लिए भी 15-15 लाख रूपये सहयोग राशि प्रदान की गई।

मोरहाबादी मैदान में झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइब्स एसोसिएशन द्वारा दीपावली मेला लगे स्टाल। (जागरण)

मुख्य सचिव बोले कि इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, ज्ञान एवं कौशल विकसित करने और भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

मूक-बधिर एवं दृष्टिबाधित बच्चों को संगीत की शिक्षा देने के लिए श्रेयशी बनर्जी को 96 हजार रुपये की सहयोग राशि दी गई। बच्चों में कला एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में सक्रिय स्वास्तिका बनर्जी को भी 96 हजार रुपये दिए गए।