दीपावली की खरीदारी के लिए हो जाए तैयार! रांची में आज से जेसोवा मेले में लगेंगे 300 से अधिक स्टॉल

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड आइएएस आफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (जेसोवा) का मोरहाबादी में आज 29 अक्टूबर से पांच दिवसीय दीवाली मेला होगा। यह दो नवंबर तक चलेगा। आइएएस आफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मिला।

सीएम को दीवाली मेला में सपरिवार सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही एसोसिएशन अध्यक्ष प्रीति कुमारी मुख्य सचिव अविनाश कुमार की पत्नी हैं। कला-संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कई कार्यक्रम होंगे जेसोवा प्रतिनिधियों ने सीएम को बताया कि दीवाली मेला में कला-संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम होंगे। मेला में देश भर के उद्यमी, हस्तशिल्पी और ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित स्वदेशी उत्पाद, पारंपरिक कपड़े, फेशन एक्सेसरीज एवं सजावटी उत्पादों के 300 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे।