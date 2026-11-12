पाकुड़ में झारखंड अन्वेषण और खनन निगम को मिली तीन खदानें, 3 साल में उत्पादन शुरू होगा; हजारों को रोजगार

अश्विनी रघुवंशी, रांची। झारखंड अन्वेषण और खनन निगम लिमिटेड (जेइएमसीएल) को संथाल परगना के पाकुड़ जिला में नीलामी में तीन कोयला खदानें मिली हैं। इन खदानों में अन्वेषण और खनन कार्य के तौर तरीके को भी झारखंड सरकार ने तय कर दिया है।

उस आधार पर झारखंड अन्वेषण और खनन निगम खदान चालू करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) से इतर सार्वजनिक उपक्रम जेइएमसीएल बनाया है। इसे 1000 करोड़ की पूंजी भी उपलब्ध कराई गई है।

अब यही निगम वृहद खनिज की नीलामी में भाग ले रहा है। उसे पाकुड़ में मरगो पूर्वी, मरगो पश्चिमी और जवाहर दा नार्थ खदान मिली है। सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार हुआ तो तीन से चार सालों में तीनों खदान चालू हो जायेगी। इससे विशेष कर लिट्टीपाड़ा की सूरत बदल जायेगी। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार भी मिलेगा।

निगम का निदेशक मंडल की बैठक जल्द, कई निर्णय होंगे जेइएमसीएल के निदेशक मंडल की नवंबर में ही बैठक होगी। खान एवं भूतत्व विभाग से बनाई गई खान विकास नीति को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल चुकी है। निदेशक मंडल उसी नीति को निगम के लिए आत्मसात करेगा ताकि पाकुड़ की खदानों में खनिज की मात्रा समेत बाकी कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।

निगम के निदेशक मंडल में ये लोग खान एवं भूतत्व सचिव अरवा राजकमल, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव अबू बकर सिद्दीकी, राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव चन्द्रशेखर, श्रम एवं नियोजन सचिव जीतेंद्र कुमार सिंह और प्रबंध निदेशक वरुण रंजन।