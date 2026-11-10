गिरिडीह उपचुनाव: सीजीएल घोटाले और निशा भगत की मौत को चुनावी मुद्दा बनाएंगे जयराम महतो

राज्य ब्यूरो, रांची। छठ पर्व के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ सभी छोटे-बड़े नेता गिरिडीह के चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। जयराम महतो की कोशिश है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह गिरिडीह उप चुनाव में भी जेएलकेएम किंगमेकर की भूमिका में अवश्य रहे।

उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हुई झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) में गोलमाल के सर्वाधिक आवेदन गिरिडीह से मिले हैं। इशारा है कि गिरिडीह के झामुमो नेता के जरिए सीटें बेची गई हैं।

यह उप चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा। निशा भगत की मौत के मामले को भी उप चुनाव में उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

झारखंड की कुड़मी सियासत में जयराम महतो नए चेहरे के तौर पर उभरे हैं। यद्यपि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में कुड़मी आबादी उतनी नहीं है जो चुनाव पर व्यापक असर डाल सके।