रांची में T-20 का जबरदस्त क्रेज: 17 मिनट में सोल्ड आउट हुए सारे ऑनलाइन टिकट, काउंटरों पर लंबी कतारें

जागरण संवाददाता, रांची। भारत और वेस्टइंडीज के बीच नौ अक्टूबर को जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। सोमवार को ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू होने के महज 17 मिनट में ही सभी टिकट बिक गए।

कुल 4022 टिकट ऑनलाइन बेचे गए। वहीं, जेएससीए स्टेडियम के टिकट काउंटर से 4011 टिकटों की बिक्री हुई। इस तरह पहले दिन कुल 8033 टिकट बिके। टिकटों की जबर्दस्त मांग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू होते ही कुछ ही मिनट में सभी टिकट समाप्त हो गए।

काउंटर से 1600, 2000, 2500 रुपये कीमत वाले टिकट उपलब्ध थे। महंगे टिकटों की बिक्री काउंटर से नहीं हो रही थी। जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडेय ने बताया कि प्रयाप्ता मात्रा में टिकट उपलब्ध है। दर्शकों को घबराने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को भी सुबह नौ बजे काउंटर से टिकटों की ब्रिकी होगी।

भारतीय टीम के मुकाबले को लेकर रांची के साथ-साथ बिहार के क्रिकेट प्रेमियों में भी खासा उत्साह है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की एक झलक पाने और उन्हें भारतीय टीम की ओर से खेलते देखने की उम्मीद में बिहार से भी कई क्रिकेट प्रेमी टिकट खरीदने रांची पहुंचे।

टिकट काउंटर पर भी सुबह से ही क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ लगी रही। कई लोग परिवार और दोस्तों के साथ टिकट लेने पहुंचे थे। सात अक्टूबर को दोनों टीमें लखनऊ से रांची पहुंचेंगी। काउंटर पर भी सुबह से लगी रही कतार ऑनलाइन टिकट कुछ ही मिनट में बिक जाने के बाद काउंटर से टिकट लेने वालों में भी उत्साह कम नहीं हुआ। स्टेडियम में बनाए गए टिकट काउंटर पर सुबह से ही क्रिकेट प्रेमियों की कतार लगी रही।

लोगों का कहना था कि भारत का मुकाबला स्टेडियम में बैठकर देखने का मौका वे गंवाना नहीं चाहते। वैभव सूर्यवंशी के संभावित प्रदर्शन को लेकर युवाओं में विशेष उत्सुकता दिखी। स्टेडियम से पार्किंग तक सुरक्षा का घेरा मुकाबले के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है। स्टेडियम परिसर के साथ प्रवेश और निकास द्वार, आसपास के मार्ग और पार्किंग स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है।