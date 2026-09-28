झारखंड में IIIT के छात्र को मिला ₹1.25 करोड़ का पैकेज, दिग्गज टेक कंपनी में TPM पद पर हुआ सिलेक्शन
ट्रिपल आइटी रांची के छात्र सक्षम ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी रूब्रिक में 1.25 करोड़ रुपये का वार्षिक पैकेज प्राप्त कर संस्थान के प्लेसमेंट में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
HighLights
ट्रिपल आइटी रांची के छात्र सक्षम को मिला 1.25 करोड़ पैकेज।
रूब्रिक कंपनी में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर का पद हासिल।
संस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज।
जागरण संवाददाता, रांची। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आइटी) रांची ने अपने प्लेसमेंट सत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के छात्र सक्षम को प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी रूब्रिक में 'टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर' के पद पर 1.25 करोड़ का वार्षिक पैकेज प्राप्त हुआ है।
यह उपलब्धि ट्रिपल आइटी रांची की प्लेसमेंट यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। यह संस्थान के इतिहास में अब तक किसी भी छात्र द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा पैकेज है।
संस्थान का नाम हुआ रोशन
संस्थान में अपने शैक्षणिक सफर के दौरान सक्षम ने उत्कृष्ट तकनीकी दक्षता, समस्या-समाधान क्षमता और उच्च कोटि की व्यावसायिक योग्यता का प्रदर्शन किया है।
ट्रिपल आइटी रांची अपने छात्रों को एक ऐसा समग्र परिवेश उपलब्ध कराता है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली अकादमिक शिक्षा, तकनीकी अनुभव, उद्योग जगत के साथ संवाद और करियर मार्गदर्शन का बेहतरीन समन्वय है।
ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, संकाय सदस्यों और मेंटर्स के मार्गदर्शन में छात्रों को साक्षात्कार की तैयारी, तकनीकी विकास और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के हर चरण में निरंतर सहयोग दिया जाता है।
परिवार और मित्रों का जताया आभार
संस्थान के इस सशक्त सहयोग और छात्रों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि वे ऐसे उत्कृष्ट अवसर प्राप्त कर रहे हैं। अपनी इस सफलता पर सक्षम ने अपने परिवार और मित्रों के अमूल्य सहयोग के प्रति आभार जताया।
साथ ही, उन्होंने संस्थान के सभी प्राध्यापकों एवं मार्गदर्शकों का विशेष धन्यवाद व्यक्त किया, जिनके निरंतर मार्गदर्शन, संबल और अटूट विश्वास ने उनके इस सफर को संभव बनाया।
अपनी उपलब्धि पर विचार साझा करते हुए सक्षम ने कहा, यह उपलब्धि मेरे लिए बेहद खास और भावुक कर देने वाली है। मैं उन सभी का आभारी हूं, जिन्होंने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखा।
वहीं, संस्थान के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव ने सक्षम को बधाई देते हुए उनके अथक परिश्रम, निष्ठा और लगन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सक्षम की यह सफलता उस उत्कृष्टता की भावना का जीवंत प्रमाण है, जिसे ट्रिपल आइटी रांची अपने परिसर में लगातार पोषित कर रहा है।