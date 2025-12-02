Language
    HIB का 7वां संस्करण जारी: रांची में युवा उद्यमियों की बढ़ रही संख्या, राष्ट्रीय औसत से 34 प्रतिशत आगे

    By Kumar Gaurav Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    हाउ इंडिया बारोज 7.0 से पता चलता है कि रांची के ऋण लेने वाले शायद कम डिजिटल रूप से इच्छुक हों, लेकिन वे मजबूत वित्तीय जागरूकता और उद्यमशीलता का इरादा प्रदर्शित करते हैं।

    रांची में युवा उद्यमियों की बढ़ रही संख्या। सांकेतिक तस्वीर

    कुमार गौरव, रांची। उपभोक्ता वित्त कंपनी होम क्रेडिट इंडिया ने अपने प्रमुख वार्षिक स्टडी हाउ इंडिया बारोज (एचआइबी) का 7वां संस्करण जारी किया है। इस वर्ष की स्टडी रांची के निम्न-मध्यम वर्ग के ऋण लेने के व्यवहार में एक गहन बदलाव को उजागर करता है, जो लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

    इस वर्ग को आर्थिक विकास का मौन चालक माना जाता है। इस वर्ग के बीच ऋण लेने के व्यवहार और दृष्टिकोण में एक परिवर्तन दिखता है। क्रेडिट का उपयोग तेजी से जीवन स्तर को ऊपर उठाने, उद्यमशीलता के प्रयासों में निवेश करने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

    यह स्टडी ऋण लेने के व्यवहार, डिजिटल स्वीकार्यता, ऋण निर्णय के चालकों, वित्तीय आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे पता चलता है कि उभरता मध्यम वर्ग अपनी आकांक्षाओं को निधि देने और सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए स्मार्ट क्रेडिट का लाभ एक उपकरण के रूप में कैसे उठा रहा है।

    हाउ इंडिया बारोज 7.0 से पता चलता है कि रांची के ऋण लेने वाले शायद कम डिजिटल रूप से इच्छुक हों, लेकिन वे मजबूत वित्तीय जागरूकता और उद्यमशीलता का इरादा प्रदर्शित करते हैं।

    57 प्रतिशत लोग सावधानीपूर्वक ईएमआई की सामर्थ्य का आकलन करते हैं, जबकि 37 प्रतिशत ऋण को समय से पहले बंद करने को प्राथमिकता देते हैं, जो ऋण के प्रति एक अनुशासित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

    महिलाओं की कम भागीदारी और धीमी डिजिटल अपनाने केवल 23 प्रतिशत आनलाइन चैनलों को प्राथमिकता देते हैं, के बावजूद, रांची के क्रेडिट उपयोगकर्ता भविष्य की ओर देख रहे हैं।

    आधे से अधिक अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। ये निष्कर्ष वित्तीय विवेक को स्वतंत्रता और उद्यम की बढ़ती आकांक्षा के साथ संतुलित करने वाले शहर को उजागर करते हैं।

    दुर्गा पूजा के बाद बढ़ी है खरीदारी

    सर्वे में बताया गया है कि रांची में दुर्गा पूजा के बाद से उधार लेने का शीर्ष कारण अभी भी स्मार्टफोन और घरेलू उपकरण खरीदना (46 प्रतिशत) बना हुआ है, जो रोजमर्रा के जीवन में कनेक्टिविटी और सुविधा के महत्व को दर्शाता है।

    रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 प्रतिशत उधारकर्ता अब व्यवसाय विस्तार या स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट चाहते हैं जो कि 2024 में 21 प्रतिशत था। यह उद्यम-नेतृत्व वाले उधार में एक वृद्धि को चिह्नित करता है और आत्मनिर्भरता एवं पूंजी निर्माण की ओर एक आत्मविश्वासपूर्ण कदम का संकेत देता है।

    उधार लेने की अन्य प्रमुख श्रेणियां लक्षित वित्तीय नियोजन और जिम्मेदार क्रेडिट उपयोग को प्रदर्शित करती हैं। यही नहीं डिजिटल लेनेदेन भी वित्तीय सशक्तीकरण के एक केंद्रीय चालक के रूप में उभरा है, जो तकनीक-आधारित क्रेडिट इकोसिस्टम की ओर एक निर्णायक बदलाव है।

    जिले की महिलाएं और युवा स्मार्ट क्रेडिट के सक्रिय साधक के रूप में उभर रहे हैं, जो डिजिटल शिक्षा और उपयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वे में बताया गया कि अब 65 प्रतिशत उधारकर्ता मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल लेनदेन के साथ बढ़ती सहजता को उजागर करता है।

    डेटा गोपनीयता के प्रति बढ़ी है जागरूकता

    बढ़ती डिजिटल स्वीकार्यता के बीच डेटा गोपनीयता एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभर रही है। जिले के 23 प्रतिशत उत्तरदाता डेटा गोपनीयता नियमों को पूरी तरह से समझते हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अंक की वृद्धि है जबकि 78 प्रतिशत को इस बारे में केवल आंशिक या कोई जागरूकता नहीं है कि ऋण देने वाली कंपनियां उनके डेटा को कैसे संभालती हैं।

    रांची जैसे शहर बढ़ी हुई गोपनीयता अपेक्षाओं के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इस अध्ययन में 17 प्रमुख शहरों (टियर 1 और 2) में 18-55 वर्ष की आयु के उधारकर्ताओं का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें विविध आय समूह और पेशे शामिल थे।