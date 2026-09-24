मनी लांड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन पर आज तय होगा आरोप, ED की विशेष अदालत करेगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी कोर्ट में बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े और मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप तय किया जाएगा। ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मामले में आरोप गठन पर दोपहर साढ़े तीन बजे सुनवाई निर्धारित की है।

संभावना जताई जा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित होंगे। जिसके बाद आरोप गठन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। इससे पहले सोमवार को ईडी कोर्ट ने आरोप गठन और ट्रायल की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था।

मूल शिकायत पर आरोप तय करने की प्रक्रिया को रोका अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे की जांच जारी रहने का मतलब यह नहीं है कि अदालत में चल रही मूल शिकायत पर आरोप तय करने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए।