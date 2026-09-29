रांची: हज-2027 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टरों की भर्ती शुरू, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा चयन

जागरण संवाददाता, रांची। हज-2027 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर (एसएचआई) के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों को चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शनावास सी. आईएएस की ओर से 26 सितंबर को जारी पत्र में राज्य हज समितियों को साक्षात्कार के अंक 11 अक्टूबर 2026 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेजने को कहा गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 25 सितंबर को जारी परिपत्र संख्या-15 के माध्यम से साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की राज्यवार सूची जारी की है। हालांकि, सूची में शामिल होना एसएचआइ के चयन का अधिकार नहीं देता। अभ्यर्थियों को निर्धारित पात्रता शर्तों के साथ दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच में भी सफल होना होगा।

स्थायी सरकारी नौकरी की शर्त अनिवार्य पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्थायी सरकारी रोजगार की पात्रता शर्त को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारित सरकारी सेवा संबंधी पात्रता पूरी नहीं करते हैं, पात्र नहीं माने जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस तरह का मामला सामने आने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा।