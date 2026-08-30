रांची के विन्ध्यवासिनी अपार्टमेंट में पूर्व DDC सुनील कुमार सिंह ने की खुदकुशी, पंखे से लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, रांची। लालपुर थाना क्षेत्र के सिद्धो-कान्हू के पास विन्ध्यवासिनी अपार्टमेंट में रविवार सुबह पूर्व डीडीसी सुनील कुमार सिंह ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

घटना की सूचना मिलते ही लालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमारी से परेशान थे।

वह अपनी परेशानी को लेकर अक्सर स्वजन से चर्चा भी करते थे। बताया गया कि वह अपार्टमेंट में अकेले रहते थे, जबकि उनकी पत्नी पटना में रहती हैं।

रविवार सुबह करीब नौ बजे जब नौकरानी उनके घर पहुंची तो उन्हें कमरे में पंखे से लटका पाया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच के लिए एफएसएल (फोरेंसिक) टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

पुलिस आत्महत्या के कारणों के साथ-साथ अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है। कमरे से कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।

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