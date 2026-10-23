25 साल बाद दबोचा गया चारा घोटाला का आरोपित सत्येंद्र कुमार, लखनऊ से गिरफ्तार कर लाया जा रहा रांची

राज्य ब्यूरो, रांची। चारा घोटाला मामले में 25 साल से फरार आरोपित सत्येंद्र कुमार को सीबीआई रांची की टीम ने गुरुवार की रात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ से रांची आ रही है। सीबीआइ ने चारा घोटाला मामले में वर्ष 2001 में चार्जशीट दाखिल की थी।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद से ही सत्येंद्र कुमार फरार हो गया था। वह कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी उपस्थित नहीं हुआ। मुकदमे का सामना करने के लिए वह अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद ही अदालत ने उसके विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया था।

सीबीआई लगातार उसकी भौतिक व तकनीकी निगरानी में लगी थी। खुफिया जानकारी के आधार पर पता चला कि वह नेपाल में छुपकर रह रहा है। इसी बीच सीबीआई को जानकारी मिली कि सत्येंद्र कुमार भारत में प्रवेश कर गया है और 22 अक्टूबर को ट्रेन से मध्य प्रदेश के गुना से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए चलेगा।