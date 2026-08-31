1.63 लाख रुपये के विवाद में फ्लिपकार्ट कर्मियों को राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने रद की चार्जशीट

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने फ्लिपकार्ट के दो कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद कर दिया है।

अदालत ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ न तो किसी संपत्ति के सुपुर्द किए जाने का आरोप है और न ही शिकायतकर्ता को धोखे में रखकर संपत्ति देने के लिए प्रेरित करने का।

ऐसे में उनके खिलाफ अपराध नहीं बनता है। मामला रांची के डोरंडा थाने में दर्ज मामले से जुड़ा था। इस मामले में ई-कार्ट लाजिस्टिक्स के हरमू हब के प्रभारी मनीष कुमार और फ्लिपकार्ट की सिक्योरिटी टीम के मैनेजर चंदन कुमार आरोपित बनाए गए थे।

दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी और निचली अदालत के संज्ञान आदेश को रद करने की मांग की थी। दोनों के खिलाफ लालजीत प्रसाद सिन्हा ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता की कंपनी फ्लिपकार्ट पोर्टल पर सामान बेचती थी। आरोप था कि उसके कई शिपमेंट ई-कार्ट लाजिस्टिक्स की ओर से वापस नहीं किए गए। फ्लिपकार्ट ने सामान की डिलीवरी से संबंधित डिजिटल प्रूफ उपलब्ध कराया, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार फिजिकल प्रूफ आफ डिलीवरी (पीओडी) नहीं दिया गया।