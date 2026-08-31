1.63 लाख रुपये के विवाद में फ्लिपकार्ट कर्मियों को राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने रद की चार्जशीट
झारखंड हाई कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के दो कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।
HighLights
हाई कोर्ट ने फ्लिपकार्ट कर्मियों का मामला रद किया।
कर्मचारियों पर आपराधिक विश्वासघात का आरोप नहीं बनता।
रांची के डोरंडा थाने में दर्ज था यह मामला।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने फ्लिपकार्ट के दो कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद कर दिया है।
अदालत ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ न तो किसी संपत्ति के सुपुर्द किए जाने का आरोप है और न ही शिकायतकर्ता को धोखे में रखकर संपत्ति देने के लिए प्रेरित करने का।
ऐसे में उनके खिलाफ अपराध नहीं बनता है। मामला रांची के डोरंडा थाने में दर्ज मामले से जुड़ा था। इस मामले में ई-कार्ट लाजिस्टिक्स के हरमू हब के प्रभारी मनीष कुमार और फ्लिपकार्ट की सिक्योरिटी टीम के मैनेजर चंदन कुमार आरोपित बनाए गए थे।
दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी और निचली अदालत के संज्ञान आदेश को रद करने की मांग की थी। दोनों के खिलाफ लालजीत प्रसाद सिन्हा ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता की कंपनी फ्लिपकार्ट पोर्टल पर सामान बेचती थी। आरोप था कि उसके कई शिपमेंट ई-कार्ट लाजिस्टिक्स की ओर से वापस नहीं किए गए। फ्लिपकार्ट ने सामान की डिलीवरी से संबंधित डिजिटल प्रूफ उपलब्ध कराया, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार फिजिकल प्रूफ आफ डिलीवरी (पीओडी) नहीं दिया गया।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 19 शिपमेंट नहीं मिले, जिनकी कीमत 1,06,720 रुपये थी। इनमें 19 शिपमेंट का 56,649.70 रुपये में निपटारा किया गया, जिससे कुल नुकसान 1,63,369 रुपये बताया गया।
कर्मचारियों के साथ मारपीट
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप था कि दो अप्रैल 2018 को दोनों कर्मचारी उसके कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। मारपीट और गाली-गलौज का भी आरोप लगाया गया था।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसे पुलिस को भेजे जाने के बाद डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता की कंपनी और फ्लिपकार्ट के बीच हुए मूल कारोबारी समझौते में दोनों याचिकाकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं थी।
अदालत ने कहा कि सामान की सुपुर्दगी फ्लिपकार्ट कंपनी को हुई थी, दोनों कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का मामला नहीं बनता।
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