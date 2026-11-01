SIR के नाम पर आया ई-मेल पड़ सकता है भारी! मतदाता सूची से नाम कटने का डर दिखाकर हो रही ठगी की कोशिश

राज्य ब्यूरो, रांची। एसआईआर के नाम पर लोगों को फर्जी ई-मेल भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग ने ऐसे मेल से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि यह साइबर धोखाधड़ी का प्रयास हो सकता है।

इन दिनों कुछ लोगों को ई-मेल भेजकर दावा किया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विसंगतियां पाए जाने के कारण उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है। ई-मेल में फिर से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए एक लिंक पर क्लिक कर व्यक्तिगत जानकारी एवं दस्तावेज जमा करने को कहा जा रहा है।

आयोग ने आम नागरिकों एवं मतदाताओं से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी या दस्तावेज किसी अनजान लिंक पर साझा न करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अथवा निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार के ई-मेल भेजकर प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है।