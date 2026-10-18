रांची के मोरहाबादी में बनेगी सोने की लंका, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे 70 फीट ऊंचे रावण का वध

जागरण संवाददाता, रांची। विजयादशमी पर रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

इस बार मैदान में 70 फीट ऊंचा रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का पुतला तैयार किया गया है। इसके साथ ही दो मंजिला सोने की लंका भी बनाई जाएगी।

पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लेकर आकाशीय आतिशबाजी और लेजर शो तक कई आकर्षण देखने को मिलेंगे।

वहीं, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण के पुतले का दहन करेंगे। वहीं, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ कुंभकर्ण और रांची के विधायक सीपी सिंह मेघनाथ के पुतले का दहन करेंगे।

झारखंड गठन के बाद से इस आयोजन में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते रहे हैं। कार्यक्रम में सांसद, विधायक के साथ प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

श्रीराम दरबार से लेकर भांगड़ा तक की प्रस्तुति

इस बार कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ धनबाद की विक्की छाबड़ा टीम सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देगी। दर्शकों के लिए श्रीराम दरबार, भगवान राम की जीवंत मूर्ति और रावण वध की जीवंत झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। वहीं, टाटा की सन्नी ग्रुप टीम भांगड़ा नृत्य पेश करेगी।