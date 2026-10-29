दीपावली पर घर लौटना नहीं होगा आसान! चेन्नई-रांची रूट की ट्रेनों में टिकट की मारामारी; जल्दी करें बुकिंग

डिजिटल डेस्क, रांची। दीपावली पर चेन्नई से रांची आने का प्लान बना रहे हैं, तो ट्रेन की टिकट को लेकर अभी से सतर्क हो जाएं। त्योहार नजदीक आते ही घर लौटने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगती है।

खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए समय पर आरक्षण मिलना बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में अगर आप भी दीपावली अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, तो उपलब्ध ट्रेनों और उनमें खाली सीटों की जानकारी जरूर जुटा लें।

दीपावली का त्योहार अपनों के साथ मनाने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर लौटते हैं। चेन्नई में नौकरी करने वाले और पढ़ाई करने वाले झारखंड के लोगों के लिए भी रांची पहुंचना अहम है। लंबी दूरी होने के कारण ट्रेन से सफर करने वालों को यात्रा की तारीख और टिकट की उपलब्धता का खास ध्यान रखना पड़ता है।

ऐसे में यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि चेन्नई से रांची आने के लिए किन ट्रेनों में आरक्षण मिल सकता है। सही ट्रेन और तारीख का चुनाव कर आप अपनी यात्रा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं।