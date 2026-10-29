दीपावली पर घर लौटना नहीं होगा आसान! चेन्नई-रांची रूट की ट्रेनों में टिकट की मारामारी; जल्दी करें बुकिंग
दीपावली पर चेन्नई से रांची आने वाले यात्रियों को ट्रेन टिकट की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, ...और पढ़ें
HighLights
चेन्नई से रांची दीपावली ट्रेन टिकट की भारी किल्लत।
अलपुझा-धनबाद एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग लिस्ट जारी।
डिजिटल डेस्क, रांची। दीपावली पर चेन्नई से रांची आने का प्लान बना रहे हैं, तो ट्रेन की टिकट को लेकर अभी से सतर्क हो जाएं। त्योहार नजदीक आते ही घर लौटने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगती है।
खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए समय पर आरक्षण मिलना बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में अगर आप भी दीपावली अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, तो उपलब्ध ट्रेनों और उनमें खाली सीटों की जानकारी जरूर जुटा लें।
दीपावली का त्योहार अपनों के साथ मनाने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर लौटते हैं। चेन्नई में नौकरी करने वाले और पढ़ाई करने वाले झारखंड के लोगों के लिए भी रांची पहुंचना अहम है। लंबी दूरी होने के कारण ट्रेन से सफर करने वालों को यात्रा की तारीख और टिकट की उपलब्धता का खास ध्यान रखना पड़ता है।
ऐसे में यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि चेन्नई से रांची आने के लिए किन ट्रेनों में आरक्षण मिल सकता है। सही ट्रेन और तारीख का चुनाव कर आप अपनी यात्रा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
चेन्नई से रांची की ट्रेन
अलपुझा - धनबाद एक्सप्रेस ALLP DHN EXPRESS (13352) - यह ट्रेन एक एक्सप्रेस (मेल एक्सप्रेस) ट्रेन है, सुपरफास्ट नहीं है। यह एक डेली ट्रेन है जो हफ्ते के सातों दिन चलती है।
30 अक्टूबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
31 अक्टूबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
1 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
2 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
3 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
4, 5, 6 और 7 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
4 से 7 नवंबर को भी ट्रेनों में स्थिति सामान्य चल रही है। इसलिए समय रहते जल्द ही अपना टिकट बुक कर लें।
नोट-:ऊपर दी गई टिकटों की स्थिति से संबंधित सभी सूचनाएं 29 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1 बजे तक ट्रैवल सेवा उपलब्ध कराने वाली साइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई हैं।
यह भी पढ़ें- दीपावली पर रांची से बिहार जाना है? सीटें लगभग फुल, इन ट्रेनों में अभी मिल सकता है टिकट