सिल्ली में छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, रांची की अदालत ने सुनाया फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित देवराज महतो को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी हो। मामले को लेकर नाबालिग की मां ने 30 जून 2024 को सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।