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    छात्र नेता देवेंद्र महतो HDU में भर्ती, पूर्व सीएम रघुवर दास ने जाना हाल; अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात

    By Anuj Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:54 PM (IST)

    छात्र नेता देवेंद्र महतो को रांची के सदर अस्पताल के एचडीयू में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस की तैनाती के कारण उनसे मिलने वालों को परेशानी हो रही है। ...और पढ़ें

    झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की। (जागरण)

    झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की। (जागरण)

    HighLights

    1. छात्र नेता देवेंद्र महतो रांची एचडीयू में भर्ती।

    2. पुलिस तैनाती के कारण मिलने वालों को रोका जा रहा।

    3. रघुवर दास ने अस्पताल में देवेंद्र महतो से मुलाकात की।

    जागरण संवाददाता, रांची। छात्र नेता देवेंद्र महतो की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें एचडीयू में भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल के तीसरे तल्ले में उन्हें जहां भर्ती कराया गया है वहां पुलिस जवानों को तैनात किया गया है।

    जिसके बाद यहां आने वाले उनके चाहने वालों को मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पुलिस जवानों से उलझते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि एचडीयू में भर्ती करने के बाद उनकी तबीयत नियंत्रित है।

    रघुवर दास पहुंचे एचडीयू 

    रघुवर दास सदर अस्पताल देवेंद्र महतो से मिलने पहुंचे। यहां आकर उन्होंने उनका हालचाल लिया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

    इस बीच देवेंद्र ने अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा और पुलिस के द्वारा की गई लाठी चार्ज का जिक्र किया। जिस पर रघुवर दास ने चिंता जतायी।

    सदर अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों की हालत सामान्य

    झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन के दौरान घायल हुए छात्रों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है।

    अस्पताल प्रबंधन के अनुसार भर्ती सभी छात्रों की स्थिति सामान्य है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। डाक्टरों की जांच और रिपोर्ट के बाद सभी की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई गई है।

    सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विमलेश सिंह ने बुधवार को अस्पताल में भर्ती सभी छात्रों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि सभी छात्र पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं और तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं।

    सभी को अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) में भर्ती रखा गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार राहुल क्रांति की तबीयत भी पहले से बेहतर है, जल्द छुट्टी मिल सकती है।

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    देर शाम पहुंचे स्टेडियम

    झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की।

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