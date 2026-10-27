झारखंड में 'अर्णव' चक्रवात का असर: 2 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

जागरण संवाददाता, रांची। चक्रवात ‘अर्णब’ के प्रभाव से रांची में 28 और 29 अक्टूबर को लगातार बारिश की आशंका और मौसम विभाग की ओर से ओरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।

विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों को दो दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। जिन स्कूलों में परीक्षाएं निर्धारित हैं, उन्हें मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेने को कहा गया है।