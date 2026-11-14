'मैं भागने वाला नहीं, हर जांच के लिए तैयार हूं', दुष्कर्म के आरोप पर कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की सफाई

राज्य ब्यूरो, रांची। दुष्कर्म का आरोप लगने और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा अपने आवास में डटे हुए हैं और सभी प्रकार की जांच के लिए तैयार भी हैं।

शनिवार को अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनपर लगा आरोप मनगढ़ंत, झूठा है और वह हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि मैं यहां से भागनेवाला भी नहीं हूं। उन्होंने इस पूरे कांड के पीछे अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर साजिश में शामिल होने को लेकर आशंका व्यक्त की है और कहा है कि पार्टी से निष्कासन का बदला लेने के लिए ऐसी साजिश रची गई है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।

विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि आरोप लगाने वाली उक्त नाबालिग लड़की मई में मेरे घर आई थी और जुलाई में ही मेरे घर से चली गई थी। जुलाई महीने में धनरोपनी के दौरान अधिसंख्य लोग अपने-अपने गांव चले जाते हैं।

वह बच्ची अपने दादा-दादी के साथ रहती है और उसके साथ कुछ गलत हुआ रहता तो उसी वक्त अपनी दादी को बता सकती थी। चार महीने बीत जाने के बाद यह कुछ लोगों ने उसे बहला फुसलाकर यह आरोप लगवाया है। इसकी जांच शुरू हो गई है और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट हम सभी के पास होगी।

उन्होंने कहा कि बच्ची को झूठी बातें सिखाकर लोगों ने बदनाम करने की साजिश रची है। विधायक आवास में अभी भी कई लड़कियां रहती हैं। इनमें से कुछ कामकाजी हैं, कुछ पढ़ाई कर रही हैं तो कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।