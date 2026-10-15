CISF का बड़ा फैसला: रांची के नियंत्रण में कोल सेक्टर, 15 अक्टूबर से लागू हुआ कमांड; स्टील-पावर सेक्टर का भी विभाजन

जागरण टीम, पिपरवार/रांची। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। नया कमांड ढांचा गुरुवार से लागू हो गया है, जिसमें कोल सेक्टर की जिम्मेदारी पूर्वी खंड रांची के महानिरीक्षक को सौंपी गई है।

सीआईएसएफ दिल्ली मुख्यालय के आदेश के मुताबिक स्टील, कोल और पावर सेक्टर की इकाइयों को अब अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कोल सेक्टर में हुआ है। बीसीसीएल धनबाद, सीसीएल करगली व मगध-आम्रपाली, एसईसीएल बिलासपुर, ईसीएल शीतलपुर, कोल माइनिंग हजारीबाग, एनसीएल सिंगरौली और नेवेली सहित कुल 22 कोल इकाइयों का प्रशासनिक नियंत्रण अब पूर्वी खंड रांची के महानिरीक्षक प्रबोध चंद्रा के पास होगा। स्टील और पावर सेक्टर का बंटवारा स्टील सेक्टर की 27 इकाइयां (बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर, सलेम आदि) सेंट्रल सेक्टर भिलाई के महानिरीक्षक पीयूष पांडेय के अधीन आ गई हैं। पावर सेक्टर की करीब 54 इकाइयाँ (चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, ललपनिया, कोडरमा, पतरातू, बक्सर आदि) नॉर्थ ईस्ट सेक्टर जोन-1 कोलकाता के महानिरीक्षक ए.के. मोहनका के नियंत्रण में रहेंगी।



सीआईएसएफ मुख्यालय का कहना है कि यह बदलाव सुरक्षा व्यवस्था को अधिक विशेषज्ञ और केंद्रित बनाने के लिए किया गया है। अधिकारियों और जवानों को एक खास क्षेत्र की सुरक्षा में दक्ष बनाने के साथ क्षेत्रीय स्तर पर आईजी और डीआईजी को ज्यादा प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे, ताकि जमीनी स्तर पर फैसले तेजी से लिए जा सकें।



रांची मुख्यालय के लिए यह फैसला खास मायने रखता है। झारखंड और आसपास के कोयला क्षेत्रों की सुरक्षा अब सीधे रांची से संचालित होगी। इससे कोयला चोरी, अवैध खनन और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बेहतर निगरानी और समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है। नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो चुका है।

एनके-पिपरवार और मगध-आम्रपाली पहुंचे CISF के DIG सुमंत सिंह कोयला क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से, सीआईएसएफ सीसीएल करगली के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) सुमंत सिंह ने गुरुवार को एनके-पिपरवार और मगध-आम्रपाली क्षेत्र का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा आगामी चरण में बल की तैनाती, आवश्यक संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सीसीएल प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा की। मगध-आम्रपाली क्षेत्र के दौरे के दौरान डीआइजी ने सीसीएल मगध के महाप्रबंधक राजीव रंजन से मुलाकात की।