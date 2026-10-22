रांची में छठ महापर्व की तैयारियां तेज, खतरनाक घाटों पर लगेगा लाल फीता और खराब स्ट्रीट लाइटें की जाएंगी ठीक

जागरण संवाददाता, रांची। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर के सभी तालाबों और छठ घाटों की सफाई के साथ सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। गहरे पानी वाले स्थानों पर लाल फीता लगाकर खतरे के निशान बनाए जाएंगे, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को सतर्क किया जा सके।

नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घाटों के आसपास भी होगी सफाई नगर निगम की ओर से सभी तालाबों और छठ घाटों की सफाई कराने के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी नियमित सफाई का निर्देश दिया गया है। घाटों पर अधिक गहराई वाले स्थानों को चिह्नित कर लाल फीता लगाया जाएगा। साथ ही खतरे के संकेतक भी लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालु सावधानी बरत सकें और किसी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सके।

खराब स्ट्रीट लाइटें होंगी दुरुस्त छठ के दौरान सुबह और शाम घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए तालाबों और घाटों के आसपास खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराई जाएगी। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सभी जरूरी व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने और कार्यों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है।