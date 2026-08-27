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रांची-धनबाद में CBI का 5 ठिकानों पर छापा: CISF के 3 अफसर गिरफ्तार, ₹48400 की रिश्वत का मामला

By Dilip Kumar Edited By: Yogesh Sahu
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:22 PM (IST)

सीबीआई ने रांची और धनबाद में 5 ठिकानों पर छापेमारी कर ₹48,400 की रिश्वत लेने के आरोप में सीआईएसएफ के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई की रांची-धनबाद में छापामारी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सीबीआई की रांची-धनबाद में छापामारी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. सीबीआई ने रांची और धनबाद में 5 ठिकानों पर छापा मारा।

  2. ₹48,400 रिश्वत मामले में सीआईएसएफ के 3 अफसर गिरफ्तार।

  3. छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी बरामद की गई।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में गुरुवार को सीबीआई की टीम ने राजधानी रांची और धनबाद शहर में 5 ठिकानों पर छापामारी की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने रिश्वत में 48400 रुपये लेने के मामले में सीआईएसएफ के 3 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों में सीआईएसएफ के सीनियर अकाउंट अधिकारी संतोष कुमार महतो, सहायक अकाउंट अधिकारी सुनील कुमार व सहायक अकाउंट अधिकारी सुजीत कुमार शामिल हैं।

बता दें कि तीनों ही अधिकारियों की 48400 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपितों के रांची व धनबाद स्थित पांच ठिकानों पर छापामारी चल रही है। छापामारी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज व कुछ नकदी की भी बरामदगी हो चुकी है।

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