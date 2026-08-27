रांची-धनबाद में CBI का 5 ठिकानों पर छापा: CISF के 3 अफसर गिरफ्तार, ₹48400 की रिश्वत का मामला

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में गुरुवार को सीबीआई की टीम ने राजधानी रांची और धनबाद शहर में 5 ठिकानों पर छापामारी की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने रिश्वत में 48400 रुपये लेने के मामले में सीआईएसएफ के 3 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों में सीआईएसएफ के सीनियर अकाउंट अधिकारी संतोष कुमार महतो, सहायक अकाउंट अधिकारी सुनील कुमार व सहायक अकाउंट अधिकारी सुजीत कुमार शामिल हैं। बता दें कि तीनों ही अधिकारियों की 48400 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपितों के रांची व धनबाद स्थित पांच ठिकानों पर छापामारी चल रही है। छापामारी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज व कुछ नकदी की भी बरामदगी हो चुकी है।