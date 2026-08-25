झारखंड में प्रथम और द्वितीय JPSC गड़बड़ी में सुनवाई लंबित, टीचर नियुक्ति में हो रही आरोपितों की गवाही

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाला सहित अन्य परीक्षाओं की सीबीआई जांच कर रही है।

इसके अलावा व्याख्याता नियुक्ति, आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की भी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इसमें आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में निचली अदालत में आरोपितों की गवाही चल रही है।

जेपीएससी प्रथम और द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच प्रारंभ हुई थी। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में जांच जारी रखने का आदेश दिया था। इस मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ सीबीआई ने जांच करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने संज्ञान लिया था।