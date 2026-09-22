50 हजार की रिश्वत ने खोला CRPF में करप्शन का राज, CBI जांच में फंसे ऑडिट टीम के कई बड़े अफसर

राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की इंटरनल ऑडिट टीम के कई अन्य पदाधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के क्रम में सीबीआई को ऑडिट टीम के कई पदाधिकारियों के विरुद्ध सबूत मिले हैं।

जांच में पता चला है कि ये वरीय अधिकारी ऑडिट के दौरान सुरक्षा बलों से किसी न किसी मद में रुपयों की मांग करते थे। मामला सामने नहीं आने से मामला उजागर नहीं हो रहा था। सीबीआई को एक शिकायत पहुंची और उसके बाद इंटरनल ऑडिट टीम का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है।