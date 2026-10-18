पूजा-छठ पर रांची से घर जाना हुआ महंगा: बसों का किराया दोगुना, सीटें भी फुल

जागरण संवाददाता, रांची। दुर्गा पूजा के उत्साह के बीच राजधानी रांची से दूसरे शहरों में जाने वाले यात्रियों की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है।

रांची से सिलीगुड़ी और कोलकाता जाने वाली बसों का किराया सामान्य दिनों की तुलना में करीब दोगुना तक हो गया है। वहीं, बसों में सीटों की उपलब्धता भी लगातार कम हो रही है।

यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग में सीट नहीं मिलने पर बस टर्मिनल पहुंचकर महंगे दाम पर टिकट खरीदना पड़ रहा है। वहीं, रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, खादगढ़ा से सिलीगुड़ी के लिए प्रतिदिन सात बसों का संचालन होता है।

दुर्गा पूजा के दौरान इन बसों में सीट मिलना मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार, अधिकांश बसों में केवल दो से चार सीटें ही खाली बच रही हैं।

इन सीटों के लिए भी यात्रियों से सामान्य से काफी अधिक किराया वसूला जा रहा है। सामान्य दिनों में सिलीगुड़ी का किराया 900 से 1200 रुपये के बीच रहता है, जबकि अभी एक सीट के लिए 1850 से 2000 रुपये तक देने पड़ रहे हैं।