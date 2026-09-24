रांची में पहचान छिपाकर रह रहे थे पटना के अपराधी, STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रांची। बिहार एसटीएफ और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने रांची में छिपकर रह रहे पटना के दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

बरियातू थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में दोनों अपराधी किराएदार के रूप में रह रहे थे। 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी विशाल कुमार सिंह और छोटू प्रिंस उर्फ प्रिंस दोनों लंबे समय से फरार थे और पहचान छिपाकर रांची में ठिकाना बनाए हुए थे।