बैंक ऑफ इंडिया को 19.30 करोड़ का चूना, सीबीआई ने रांची-कोलकाता के नौ आरोपितों पर दर्ज किया मामला

राज्य ब्यूरो, रांची। कोलकाता स्थित सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओबी) में तीन नवंबर को मेसर्स नटराज राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के रांची निवासी दो पूर्व निदेशकों सहित नौ नामजद आरोपित, अन्य अज्ञात लोक सेवक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आरोपितों पर बैंक आफ इंडिया को 19 करोड़ 30 लाख रुपये का चूना लगाने का आरोप है। यह प्राथमिकी बैंक आफ इंडिया के रांची अंचल कार्यालय के रिकवरी विभाग के उप अंचल प्रबंधक असीम कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मेसर्स नटराज राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 18 जुलाई 2008 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में पंजीकृत हुई थी। यह कंपनी चावल मिलिंग का काम करती थी। इसमें कच्चा धान खरीदना, उसे प्रासेस करके अलग-अलग ग्रेड का चावल तैयार करना और फिर उसकी पैकेजिंग कर थोक विक्रेताओं तथा अन्य बड़े खरीदारों को आपूर्ति व वितरण करना शामिल था।

शिकायत में यह भी आरोप है कि इस कंपनी ने वर्ष 2013 से 2025 के दौरान बैंक आफ इंडिया से 20 करोड़ 43 लाख रुपये की क्रेडिट सुविधा (इसमें 17 करोड़ रुपये कैश क्रेडिट व 3.43 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल टर्म लोन शामिल है) ली थी।

ऋण लेकर किया दूसरा काम दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपित कंपनी ने ऋण की राशि का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं किया, जिसके लिए मंजूर व जारी किया गया था, बल्कि ऋण की राशि को दूसरी जगह डायवर्ट कर निकाल लिया गया था। बैंक को ऋण की राशि वापस नहीं की।

इस प्रकार 24 जून 2025 को यह ऋण खाता नन परफर्मिंग एसेट (एनपीए) हो गया, जिसपर 19 करोड़ 30 लाख रुपये की बकाया राशि थी। प्रथम दृष्ट्या यह पता चला है कि कंपनी व उसके निदेशकों, पूर्व निदेशकों ने अज्ञात लोक सेवकों व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर जानबूझकर कपटपूर्ण आचरण किया और बैंक को धोखा देकर 19.30 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया।