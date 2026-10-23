झारखंड में पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए तकनीकी मदद करेगा ऑस्ट्रेलिया, कांके में बनेगी केंद्रीय लैब

मनोज सिंह, रांची। राज्य के पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और बीमारियों की रोकथाम में आस्ट्रेलिया मदद करेगा। आस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी पशुपालन विभाग को तकनीकी सहयोग देने के लिए तैयार है।

इसके लिए पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. राजीव रंजन और गव्य विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी आस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं।

नौ नवंबर से 14 नवंबर तक प्रस्तावित यात्रा में राज्य के पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए आधुनिक चिकित्सा और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

इस दौरान विभाग की टीम राज्य के पशुओं में होने वाली बीमारियों की स्थिति, तकनीकी दक्षता और पशु चिकित्सालय की वर्तमान स्थिति का ब्योरा भी साझा करेंगी, ताकि भविष्य में बीमारियों की रोकथाम में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के बारे में योजना बनाई जा सके।

फिलहाल विभाग की ओर से प्रखंड, जिला और मुख्यालय स्तर पर आधुनिक प्रयोगशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रांची के कांके में एक केंद्रीय लैब बनाने की योजना तैयार की जा रही है। जहां पर सभी जगहों से आने वाले सैंपल की जांच की जाएगी और बीमारियों को पहचानने में मदद मिलेगी। बीमारियों की वजह से किसानों को होती परेशानी राज्य में पशुओं की संख्या 1.17 करोड़ है। जिसमें सबसे ज्यादा एफएमडी (खुरपका-मुंहपका रोग), पीपीआर (भेड़-बकरी की महामारी) ब्रुसेलोसिस और लम्पी बीमारी होती है। ब्रुसेलोसिस बीमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर अन्य पशुओं को प्रभावित करती है। इससे इंसानों को भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से शत-प्रतिशत टीकाकरण की राशि दी जाती है। इन बीमारियों के कारण पशुओं के मरने पर गरीब किसानों को काफी क्षति होती है। इसके अलावा संक्रमण की आशंका को देखते हुए राज्य में उत्पादित मांस और अंडों को बाहर भेजने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। विभाग की ओर से इन सभी पहलुओं को देखते हुए आस्ट्रेलिया से तकनीक सहयोग की मांग की गई है।