4 इंटरनेशनल गोल्ड जीतने वाला एथलीट रांची की सड़कों पर बेच रहा सब्जी, अमरदीप का दर्द बयां करता वीडियो वायरल

डिजिटस डेस्क, रांची। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराने वाले खिलाड़ी जब बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, तो खेल प्रणाली की जमीनी हकीकत सामने आ जाती है। ताजा मामला झारखंड की राजधानी रांची का है, जहां अरगोड़ा चौक पर सब्जी बेचते अमरदीप कुमार का वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

वायरल हो रहे वीडियो में अमरदीप ग्राहकों को सब्जियां तौलकर देते दिखते हैं, जबकि उनके ठीक पीछे दीवार पर चमकदार पदकों की कतार लटकी हुई है। यह विरोधाभास देश में एथलीटों के भविष्य की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सफर और उपलब्धियां अमरदीप का थ्रोबॉल का सफर 10वीं कक्षा के बाद रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ था। अपनी प्रतिभा और कड़े अभ्यास के बल पर उन्होंने राज्य और देश का प्रतिनिधित्व किया। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक हासिल किए। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदक अपने नाम करके झारखंड का नाम रोशन किया।