    आदर्श ग्राम बनेगा परमवीर अल्बर्ट एक्का का गांव, जल्द राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे भ्रमण

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:20 AM (IST)

    राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के पैतृक गांव गुमला को आदर्श ग्राम बनाने पर जोर दिया है और जल्द ही वहां का दौरा करेंगे ...और पढ़ें

    राज्यपाल संतोष कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में सैनिक कल्याण निदेशालय की 17वीं प्रबंध कमेटी की बैठक हुई। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूराे, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांसनायक अल्बर्ट एक्का के गुमला स्थित पैतृक ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने वहां अतिशीघ्र भ्रमण करने की बात कही है। राज्यपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में सैनिक कल्याण निदेशालय की 17वीं प्रबंध कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल ने इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने रांची के दीपाटोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए।

    राज्यपाल ने बैठक में कहा कि पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के आश्रितों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है और उनके कल्याण से जुड़े विषयों पर प्रत्येक परिस्थिति में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे राज्यहित के लिए सदैव उपलब्ध हैं तथा यदि किसी के पास राज्य के हित से संबंधित कोई सुझाव हो, तो वह कभी भी उनके पास जा सकते हैं।

    उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र की एक विशिष्ट और प्रेरणादायी पहचान स्थापित हो। यहीं से केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ भी आते हैं और कोई भी अच्छी योजनाओं से उन्हें अवगत करा सकते हैं। बैठक में राज्य में एक और सैनिक विद्यालय खोलने पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ। सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा सैनिक विद्यालय गोड्डा में खोलने का प्रस्ताव रखा गया।

    इसके अतिरिक्त, देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि किए जाने पर भी विमर्श किया गया। बैठक में यह उल्लेख किया गया कि सैनिक मार्केट का निर्माण लगभग चार दशक पूर्व हुआ था तथा वहां सैनिक थियेटर भी स्थित है। इन परिसरों के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए जुडको के सहयोग से कार्य कराने के संबंध में अवगत कराया गया।

    इसके साथ ही झारखंड में ईएसएम कारपोरेशन फंड को अन्य राज्यों के माडल का अध्ययन कर अधिक प्रभावी बनाए जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डा. नितिन कुलकर्णी, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, जीओसी 23 इंफैंट्री डिवीजन के मेजर जनरल सज्जन सिंह मान सहित वरीय सैन्य अधिकारी एवं निदेशालय के पदाधिकारी उपस्थित थे।

    सेवा से लौटनेवाले अग्निवीरों को पुलिस एवं अन्य सुरक्षा सेवा में मिले अवसर

    बैठक में राज्यपाल ने कहा कि राज्य के कितने अग्निवीर सेवा से वापस आए हैं, इसका समुचित आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि इन अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल सहित अन्य सुरक्षा एवं सेवा क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने की संभावनाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। यह भी निदेश दिया कि जब सैनिक अवकाश पर राज्य में आते हैं और उनके कुछ निजी अथवा प्रशासनिक कार्य लंबित रहते हैं, तो ऐसे मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

    जनजातीय समुदाय में सैन्य सेव के प्रति रुचि, खुले विशेष प्रशिक्षण केंद्र

    बैठक में यह भी कहा गया कि झारखंड के जनजातीय समुदायों में सैन्य सेवा के प्रति विशेष रुचि देखने को मिलती है। इस दिशा में जनजातीय युवाओं के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें सैन्य सेवाओं में बेहतर अवसर प्राप्त हो सके।