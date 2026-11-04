झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव: एके चतुर्वेदी अध्यक्ष, रिंकू भगत उपाध्यक्ष और प्रशांत सिंह BCI सदस्य बने

राज्य ब्यराे, रांची। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नए पदाधिकारियों के चयन के लिए आयोजित इस चुनाव में एडवोकेट एके चतुर्वेदी को नया अध्यक्ष चुना गया है।

वहीं, रिंकू भगत उपाध्यक्ष और प्रशांत सिंह बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के सदस्य के रूप में विजयी रहे हैं। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुज नाथ ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तीनों प्रत्याशियों के निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की।