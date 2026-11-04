झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव: एके चतुर्वेदी अध्यक्ष, रिंकू भगत उपाध्यक्ष और प्रशांत सिंह BCI सदस्य बने
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें एके चतुर्वेदी अध्यक्ष, रिंकू भगत उपाध्यक्ष और प्रशांत सिंह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य चुने गए हैं।
HighLights
एके चतुर्वेदी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष चुने गए।
रिंकू भगत उपाध्यक्ष और प्रशांत सिंह BCI सदस्य निर्वाचित हुए।
नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने वकीलों के हित में काम करने का संकल्प लिया।
राज्य ब्यराे, रांची। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नए पदाधिकारियों के चयन के लिए आयोजित इस चुनाव में एडवोकेट एके चतुर्वेदी को नया अध्यक्ष चुना गया है।
वहीं, रिंकू भगत उपाध्यक्ष और प्रशांत सिंह बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के सदस्य के रूप में विजयी रहे हैं। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुज नाथ ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तीनों प्रत्याशियों के निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की।
मतगणना के आंकड़े
इस चुनाव में स्टेट बार काउंसिल के कुल 26 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
- अध्यक्ष पद: एके चतुर्वेदी ने 15 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की।
- उपाध्यक्ष पद: रिंकू भगत को 10 वोट मिले, जिसके आधार पर उन्हें उपाध्यक्ष घोषित किया गया।
- BCI सदस्य: प्रशांत सिंह ने सबसे मजबूत जनादेश हासिल करते हुए 18 वोट प्राप्त किए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य चुने गए।
चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद राज्यभर के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने इस भरोसे के लिए सदस्यों का आभार जताया है और कहा है कि वे वकीलों के हित और बार काउंसिल की गरिमा को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे।