राज्य ब्यूरो, रांची। फर्जी कागजात पर रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार सातों अधिकारियों से जुड़े 10 ठिकानों पर एसीबी ने शुक्रवार को छापामारी की है। ये ठिकाने रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह व बोकारो में हैं। पूरा मामला अधिकारी दलाल सिंडिकेट के माध्यम से रिम्स की जमीन पर कब्जा कर अपार्टमेंट बनाने और खरीद बिक्री करने से जुड़ा है।

झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था और निर्माणाधीन अपार्टमेंट को तोड़ा गया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रांची स्थित एसीबी थाना में पांच जनवरी को कांड सख्या 01/2026 में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिक की दर्ज करने के बाद एसीबी ने बिल्डर शुभम साबू सहित जमीन के फर्जी रैयत वह दलाल तथा पावर होल्डर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी पांचों आरोपितों के विरुद्ध एसीबी चार्जशीट कर चुकी है। अब बारी इन सातों अधिकारियों की है, जिनकी हाल के चार दिनों के भीतर गिरफ्तारी की गई है। एसीबी इनके विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है ,और इसी क्रम में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एसीबी ने इलेक्ट्रानिक और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाया है।