Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ACB ने होमगार्ड सिमडेगा के मुंशी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा, ड्यूटी देने के एवज में ले रहा था रिश्वत

    By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सिमडेगा होमगार्ड कार्यालय के मुंशी को ड्यूटी आवंटन के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एसीबी ने गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय सिमडेगा के मुंशी श्याम कुमार गुप्ता को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार को गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय सिमडेगा के मुंशी श्याम कुमार गुप्ता को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुंशी सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसकी गिरफ्तारी गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय सिमडेगा से की गई है। शिकायतकर्ता गृह रक्षक बोनीफास डुंगडुंग हैं जो सिमडेगा के कोलेबिरा के शाहपुर डीपाटोली का निवासी हैं।

    उन्होंने एक दिसंबर को एसीबी के रांची थाना कांड संख्या 21/2025 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत की थी कि गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा कार्यालय के मुंशी श्याम कुमार गुप्ता ने ड्यूटी के लिए कमान पत्र निर्गत करने के एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की है।

    एसीबी रांची की टीम ने उक्त शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें आरोपों को सत्य पाया। मंगलवार को टीम ने रिश्वत लेते आरोपित को रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी ने गिरफ्तार आरोपित को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया ।