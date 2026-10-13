सीएम हेमंत सोरेन की मां के श्राद्ध कर्म पर पांच दिनों के लिए 42 डीएसपी रामगढ़ में होंगे तैनात, लिस्ट जारी

1 सुरजीत कुमार एएसपी अभियान, गिरिडीह

2 जयश्री कुजूर रेल, जमशेदपुर

3 तरुण कुमार जैप-1

4 मनोज कुमार-03 जैप-1

5 धीरेंद्र नारायण बंका जैप-2

6 जयप्रकाश नाग जैप-2

7 कपिंदर उरांव जैप-5

8 नौशाद आलम जैप-5

9 सहदेव प्रसाद जैप-7

10 रजत माणिक बाख्ला जैप-7

11 प्रवीण कुमार सिंह जैप-7

12 अमिता लकड़ा जैप-7

13 तुलेश्वर प्रसाद कुशवाहा जैप-7

14 प्रदीप उरांव जैप-7

15 सुमित प्रसाद जैप-7

16 दयानंद आजाद जैप-8

17 हेलेन सोय जैप-10

18 पूनम मिंज जैप-10

19 अनुज उरांव जैप-10

20 बचनदेव कुजूर आइआरबी-01

21 अजय कुमार केशरी आइआरबी-03

22 अरविंद कुमार बिन्हा आइआरबी-3

23 विजय कुमार कुशवाहा आइआरबी-4

24 जयदीप लकड़ा आइआरबी-5

25 चंदन कुमार वत्स आइआरबी-8

26 प्रदीप कुमार-03 मुख्यालय, लातेहार

27 पवन कुमार-02 आइआरबी-08

28 आशुतोष कुमार सत्यम आइआरबी-10

29 संदीप सुमन आइआरबी-10

30 प्रदीप पाल कच्छप एटीएस

31 अंकिता राय एटीएस

32 मनोज कुमार राय एटीएस

33 सुदर्शन कुमार आस्तिक एसीबी

34 सुमित सौरभ लकड़ा एसीबी

35 नीरज जमशेदपुर

36 तौकिर आलम विशेष शाखा

37 भोला प्रसाद सिंह एसटीएफ

38 महेश प्रजापति एसटीएफ

39 चंद्रशेखर आजाद एसटीएफ

40 अशोक रविदास एसटीएफ

41 अरविंद कुमार सिंह एसटीएफ