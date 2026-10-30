खाने-पीने की चीजों में मिलावट का है शक? रामगढ़ प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर; तुरंत करें शिकायत

संवाद सहयोगी, रामगढ़। रामगढ़ जिले में आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों से जुड़ी शिकायतों के लिए जिला प्रशासन ने मोबाइल नंबर 7909052697 जारी किया गया है।

प्रशासन ने अपील की है कि जिले के नागरिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावट की आशंका, दूषित अथवा असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री तथा खाद्य प्रतिष्ठानों से संबंधित समस्याओं के संबंध में उक्त मोबाइल नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को संबंधित स्तर तक पहुंचा सकेंगे।

मिलावटी, दूषित अथवा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जिले के सभी नागरिकों से अपील है कि यदि उन्हें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, मिलावट, स्वच्छता अथवा किसी खाद्य प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो वे इसकी सूचना जारी मोबाइल नंबर 7909052697 पर दें।