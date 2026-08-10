झारखंड छात्र आंदोलन: रांची जाने वाले रास्तों में कड़ी निगरानी, वाहनों की हो रही जांच

संवाद सूत्र, मांडू (रामगढ़)। छात्रों द्वारा रांची में प्रस्तावित विधान सभा घेराव आंदोलन को लेकर रामगढ़ जिला एवं प्रखंड प्रशासन सोमवार अहले सुबह से ही पूरी तरह सतर्क रहा। एहतियात के तौर पर रांची–पटना मुख्य मार्ग एनएच-33 पर मांडू स्थित मणिपाल स्कूल के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।

इस दौरान रांची की ओर जाने वाले बाइक, कार, बस, ऑटो समेत सभी छोटे-बड़े वाहनों की गहन तलाशी ली गई तथा संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। जांच अभियान का नेतृत्व अपर समाहर्ता रामगढ़ और अनुमंडल प्रशासन की निगरानी में किया गया।