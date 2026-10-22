झारखंड: JMM जिलाध्यक्ष के बॉडीगार्ड ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सूत्र, भुरकुंडा(रामगढ़)। उरीमारी थाना क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेता सह हजारीबाग जिलाध्यक्ष संजीव बेदिया के बॉडीगार्ड और झारखंड पुलिस के जवान निरंजन महतो ने अपनी सर्विस राइफल (एके-47) से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

मिली जानकारी के अनुसार जवान निरंजन महतो वर्तमान में हजारीबाग जिले में पदस्थापित थे। कमरे से गोली चलने की तेज आवाज आई जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे सामान्य रूप से नाश्ता करने के बाद जवान निरंजन महतो अपने कमरे में गए। इसके कुछ ही देर बाद अचानक कमरे से गोली चलने की तेज आवाज आई, जिससे आसपास के लोगों और सहयोगियों के बीच हड़कंप मच गया। जब लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे, तो खून से लथपथ जवान का शव मिला।

वहीं घटना की सूचना मिलते ही झामुमो जिलाध्यक्ष संजीव बेदिया ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। इधर खबर फैलते ही घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जांच कर रही पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग एसपी और एसडीपीओ तुरंत दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके साथ ही साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच-पड़ताल कर रही है।