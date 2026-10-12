108 और 112 में कॉल के बाद भी नहीं मिली मदद; पलामू में सड़क हादसे में युवक की मौत, एक घायल

संवाद सूत्र, मोहम्मदगंज (पलामू)। मोहम्मदगंज-जपला मुख्य पथ पर भजनिया स्थित नागाबाबा मंदिर के पास सोमवार सुबह बाइक और टेंपो की टक्कर में रोहित (पुत्र उदेश राम) की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस और 112 आपातकालीन सेवा पर कई बार कॉल किया, लेकिन उनके अनुसार, तत्काल मदद नहीं मिली। अंततः थाने के मोबाइल नंबर पर सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

मृतक मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के बटउआ गांव का निवासी था और अपने ननिहाल रामनगर में रहता था। जानकारी के अनुसार, वह अपने साथी के साथ बाइक से घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे टेंपो से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में रोहित के गले में गंभीर चोट आई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरे युवक का माथा फट गया। गंभीर रूप से घायल युवक को स्वजन हुसैनाबाद अस्पताल ले गए।