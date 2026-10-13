डालटनगंज रेलवे स्टेशन पार्किंग में गूंजी किलकारी, हड़ताल के कारण नहीं मिली एंबुलेंस﻿

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। डालटनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में सोमवार की शाम एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस सेवा से संपर्क किया गया, लेकिन कर्मियों की हड़ताल के कारण एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी।

बाद में निजी वाहन की व्यवस्था कर महिला और नवजात को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमएमसीएच) पहुंचाया गया। अस्पताल में जच्चा-बच्चा दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन परिसर में ही प्रसव पीड़ा शुरू जानकारी के अनुसार, महिला गढ़वा जिले के मैदान गांव की निवासी बताई जा रही है। सोमवार की शाम वह डालटनगंज रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद थी। इसी दौरान उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला की हालत बिगड़ती देख वहां मौजूद लोगों ने मदद की कोशिश की। इसी बीच स्टेशन की पार्किंग में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया।