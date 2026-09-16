पलामू में कुएं से मिला युवती का शव, कई दिनों से थी लापता; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, ऊंटारी रोड (पलामू)। ऊंटारी रोड थाना क्षेत्र के नावागढ़ में बुधवार को एक नाबालिग लड़की का शव उसके घर के परिसर में स्थित कुएं से बरामद किया गया। मंगलवार देर शाम परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, नाबालिग मोबाइल फोन पर एक लड़के से बातचीत करती थी। परिवार वालों को इसकी जानकारी थी और इस बात को लेकर पूर्व में उसके साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। लड़की के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके कथित प्रेमी से भी पूछताछ की थी।