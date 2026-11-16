'मेरे पति को वापस ला दो...', दुबई की जेल में कैद शशि की राह ताकते अस्पताल पहुंची पत्नी, रुला देगी पलामू की यह कहानी

संवाद सूत्र, जपला (पलामू)। सात समंदर पार दुबई में पति की रिहाई की आस लगाए बैठी 20 वर्षीय सुमित्रा कुमारी की जिंदगी इन दिनों चिंता और मानसिक पीड़ा के बीच गुजर रही है। पति की वापसी की उम्मीद में महीनों से सरकार से गुहार लगा रही सुमित्रा की तबीयत आखिरकार बिगड़ गई।

बेहोशी की हालत में परिजनों ने उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भर्ती कराया। इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दादरा गांव निवासी सुमित्रा के पति शशि कुमार पासवान वर्ष 2025 में एक कंपनी के अनुबंध पर काम करने दुबई गए थे।

इसी बीच उनकी छोटी बहन की शादी 26 जून 2026 को तय हुई। शादी में शामिल होने के लिए शशि घर लौटना चाहते थे। इसी दौरान वह कथित तौर पर एक दलाल के संपर्क में आए। शशि के पिता का आरोप है कि दलाल ने घर भेजने का भरोसा देकर उनसे पैसे भी ले लिए।

हालांकि, बाद में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान दलाल के साथ शशि भी हिरासत में ले लिए गए और दुबई की जेल में बंद कर दिए गए। तब से वह जेल में हैं। पति की हिरासत की खबर के बाद से ही सुमित्रा उनकी रिहाई के लिए परेशान हैं। वह लगातार सरकार से हस्तक्षेप कर पति को वापस लाने की गुहार लगा रही हैं।

पति से दूरी और उनकी रिहाई को लेकर बनी अनिश्चितता ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार, लगातार तनाव और खान-पान पर ध्यान नहीं देने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गईं। अस्पताल में इलाज के दौरान सुमित्रा रोती-बिलखती रहीं।