मानसिक तनाव बना मौत का कारण! पलामू में 28 वर्षीय शिक्षक ने फांसी लगाकर दी जान

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू के सदर थाना क्षेत्र के छेछानी टोला निवासी हेरिटेज स्कूल के 28 वर्षीय शिक्षक प्रणव पांडेय ने सोमवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद स्वजनों में मातम पसरा है।

बताया गया कि प्रणव पांडेय शहर के एक निजी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थें। स्वजनों के अनुसार प्रणव पांडेय स्वभाव से शांत और सरल प्रवृत्ति के थे। सोमवार रात किसी बात को लेकर वह मानसिक तनाव में थे। इसी दौरान उन्होंने घर में फांसी लगा ली।

स्वजनों को जानकारी मिलने के बाद उन्हें गंभीर हालत में तत्काल इलाज के लिए मेदनीराय मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पुलिस चौकी के पदाधिकारी और जवान विकास कुमार व महेंद्र कुमार एमएमसीएच पहुंचे।