पलामू में वन विभाग और पुलिस का एक्शन: 10 लाख की खैर लकड़ी के साथ राजस्थान का तस्कर गिरफ्तार

जासं, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिला पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ी की अवैध तस्करी का एक बड़ा मामला पकड़ा है।

पुलिस ने नेशनल हाईवे-39 (NH-39) पर जोरकट टोल प्लाजा के पास छापेमारी कर 10 लाख रुपये मूल्य की खैर की लकड़ी से लदा एक 14 चक्का ट्रक जब्त किया है। इस दौरान राजस्थान के एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने रविवार को सदर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि सतबरवा के जंगलों से खैर की लकड़ियों की अवैध कटाई कर उन्हें डालटनगंज के रास्ते बाहर भेजा जा रहा है।