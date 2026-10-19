दुर्गा पूजा को लेकर पलामू पुलिस अलर्ट, 15 स्थानों पर वाहनों को रोककर की गई जांच पड़ताल

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। दुर्गा पूजा महोत्सव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पलामू पुलिस अलर्ट है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को जिले के 15 अलग-अलग स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला।

इस दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों ने प्रमुख मार्गों पर वाहनों को रोककर उनके कागजात और यातायात नियमों के अनुपालन की जांच की।

वाहन जांच अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट और फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहनों, ब्लैक फिल्म लगे वाहनों तथा अनधिकृत रूप से मॉडिफाई किए गए वाहनों पर विशेष नजर रखी गई।

इसके अलावा वाहनों पर अनधिकृत नेम बोर्ड और अतिरिक्त लाइट के इस्तेमाल की भी जांच की गई। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने वालों की जांच के साथ शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर भी निगरानी रखी गई। पुलिस टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गतिविधियों की भी जांच की।