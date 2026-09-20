पलामू में शादी के कुछ हफ्ते बाद महिला की मौत, पति फरार; मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। शहर थाना क्षेत्र के नई मोहल्ला में संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ खाने से रश्मि कुमारी की मौत हो गई। रश्मि की शादी पांच अगस्त को नई मोहल्ला निवासी विशाल कुमार के साथ हुई थी।

घटना के बाद से उसका पति विशाल कुमार फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पांकी निवासी रश्मि कुमारी ने पांच अगस्त को विशाल कुमार से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद वह अपने पति के साथ नई मोहल्ला स्थित ससुराल में रह रही थी।