पलामू में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, खेत की जुताई करने गए बैंककर्मी पर कुदाल से हमला

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। सदर थाना क्षेत्र के जमुने गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक कर्मी पर धारदार कुदाल से हमला कर दिया गया। इस घटना में 22 वर्षीय बारिश विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बारिश जमुने गांव निवासी जोगेंद्र विश्वकर्मा का पुत्र है।

घायल बारिश विश्वकर्मा के अनुसार, रविवार की सुबह वह अपने खेत की जुताई करने गया था। इसी दौरान गांव का विनय प्रजापति वहां पहुंचा और संबंधित जमीन पर अपना हक जताने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि विनय प्रजापति ने धारदार कुदाल से बारिश पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।