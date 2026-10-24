पलामू में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा

जागरण संवाददाता, तरहसी (पलामू)। मनातू थाना क्षेत्र के पदमा सूर्य मंदिर के पास एक युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती को टावर पर चढ़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

सूचना मिलने पर मनातू थाना प्रभारी विक्की कुमार मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की पहल की। पुलिस के प्रयास से युवती को सकुशल नीचे उतार लिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। युवती के टावर पर चढ़ने की वजह स्पष्ट नहीं घटना के बाद युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने के कारणों को लेकर स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। हालांकि, युवती ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।