पलामू में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा
पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मनातू ...और पढ़ें
HighLights
युवती पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में टावर पर चढ़ी।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवती को सुरक्षित नीचे उतारा।
युवती के टावर पर चढ़ने का कारण अभी अज्ञात है।
जागरण संवाददाता, तरहसी (पलामू)। मनातू थाना क्षेत्र के पदमा सूर्य मंदिर के पास एक युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती को टावर पर चढ़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
सूचना मिलने पर मनातू थाना प्रभारी विक्की कुमार मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की पहल की। पुलिस के प्रयास से युवती को सकुशल नीचे उतार लिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
युवती के टावर पर चढ़ने की वजह स्पष्ट नहीं
घटना के बाद युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने के कारणों को लेकर स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। हालांकि, युवती ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ऐसे में घटना के पीछे किसी खास वजह को जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी। फिलहाल युवती की पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
पुलिस की तत्परता से टली अनहोनी
मोबाइल टावर पर चढ़ना जोखिम भरा कदम है। ऐसी स्थिति में जरा-सी चूक भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विक्की कुमार का मौके पर पहुंचना और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की पहल करना अहम रहा। पुलिस के प्रयास से संभावित अनहोनी टल गई। घटना के बाद इलाके में इसकी चर्चा होती रही।